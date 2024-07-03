Що робити, якщо пасажир метрополітену впав на колії

Через збільшення випадків потрапляння людей на колії у метрополітені нагадали правила поведінки для пасажирів.

Через збільшення випадків потрапляння пасажирів на колії підземки у комунальному підприємстві «Київський метрополітен» нагадали правила поведінки на платформах станцій, пише КМДА.

Так, найперше і найголовніше – не заступати за обмежувальну лінію та не стояти на краю платформи. Крім того, необхідно рівномірно розміщуватись на платформі та не створювати скупчення. У випадку падіння особистих речей на колію потрібно звернутися до чергового персоналу станції, а не діставати їх самостійно.

У разі падіння пасажира на колії необхідно негайно повідомити чергового працівника станції. Фахівці метрополітену оперативно знімуть напругу з контактної рейки та допоможуть пасажиру піднятися на платформу, наголошують у КМДА.

«При падінні на колії, під час відсутності поїзда, необхідно встати і рухатися в напрямку слідування поїзда, не назустріч. Орієнтиром слугуватиме табло відліку часу, розміщене на кожній платформі над кабіною машиніста», – сказано у повідомленні.

У метрополітені підкреслюють, що у жодному разі не можна самостійно вибиратися, оскільки контактна рейка перебуває під напругою та може вразити як пасажира, так й іншу людину, яка надає допомогу.

«Якщо пасажир впав на колії та втратив свідомість, необхідно терміново повідомити будь-якого працівника станції або подати сигнал машиністу поїзда, що прибуває. Для цього треба здійснити кілька кругових рухів рукою. У руці рекомендують тримати шарф чи інший елемент одягу для кращого сприйняття сигналу. Для машиніста електропоїзда це означатиме необхідність застосування екстреного гальмування», – сказано у повідомленні. // Судово-юридична газета