Що робити, якщо під час повітряної тривоги не встигаєте вчасно на свій рейс Укрзалізниці

У понеділок, 17 жовтня, всі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

До уваги пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки НАСТУПНИМ поїздом того ж напрямку. Заспокоїли в пресслужбі УЗ, передає Інформатор.

“Збережіть квиток та покажіть його провідникові, ми знайдемо місця для кожного”, – повідомили в УЗ.

Потяги відправляються за графіком. Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи. Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом.