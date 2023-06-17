Сховали гроші і забули де: двоє закарпатців відповідатимуть за неправдивий виклик спецслужб 

Впродовж однієї доби поліцейські Закарпаття отримали два схожі за змістом повідомлення. У кожному з них ішлося про втрату значних сум грошей – заощаджень, які заявники зберігали у сховках.

У першому випадку по допомогу до поліції звернулася жителька Мукачева. Схвильована жінка розповіла, що з квартири зникли відкладені нею гроші в іноземній валюті. Кількома годинами пізніше повідомлення подібного змісту отримали поліцейські Хустщини. 60-річний житель селища Вишково заявив про втрату 27 тисяч доларів США.

В обох випадках на місце події негайно виїжджала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого районного управління та оперативні співробітники. Поліцейські проводили цілий ряд необхідних слідчих та розшукових заходів для того, щоб розкрити злочини: опитували ймовірних свідків, сусідів, опрацювували мікрорайон, найближчі камери відеонагляду, також експерти проводили детальний огляд місця події .

У результаті, зʼясувалося, що гроші ні в мукачівки, ні в жителя Хустщини ніхто не викрадав. Жінка забула, що перед відʼїздом вона їх сховала в іншому місці.

Заощадження 60-річного жителя селища Вишково поліцейські теж відшукали у приміщенні його ж будинку – неподалік від обраного чоловіком сховку.

Черговий раз поліція звертається до громадян із проханням: перш ніж повідомляти про такі випадки, переконайтеся у їх достовірності. Адже кожен виклик поліцейських – це значна кількість витраченого часу, зусиль, які б могли бути використані для розкриття справжніх злочинів або ж допомоги людям, які насправді потребували допомоги.

Поліцейські вкотре нагадують: за неправдивий виклик спеціальних служб передбачена адміністративна відповідальність за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Закарпатської області