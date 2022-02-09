Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів

Обмеження діятимуть з 21 години 13 лютого по 21 годину 19 лютого.

Росія оголосила намір перекрити для ракетних та артилерійських навчань низку районів Чорного та Азовського морів, карта закритих районів свідчить про можливість підготовки «морської блокади» українських портів.

Про це повідомив у Facebook керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

«Це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт «морської блокади» українських портів. Про яку ми 2 роки попереджаємо… Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні», — написав Клименко.

Він уточнив, що відповідні берегові застереження видало Управління навігації та океанографії (УНіО) Міноборони Росії. Вони діятимуть з 21 години 13 лютого по 21 годину 19 лютого.

Клименко також оприлюднив карту заявлених РФ до перекриття районів Чорного та Азовського морів.

«Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. (Такого за останні 8 років не було). Чорне море в північно-західній частині перекривається до межі територіального моря України( 12 миль, морський кордон), в Азовському — вд узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю», — написав Клименко. // LB.ua