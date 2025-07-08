Швейцарський футбольний клуб «продався» рашистам за смішні «бабки»

Швейцарський “Сьон” прилетів до Санкт-Петербурга на товариський матч проти російського “Зеніту”.

“Команда вже прибула до Санкт-Петербурга. Тепер ніщо не завадить нам зіграти із “Зенітом”. Шлях був простим, такий самий, як і звичайні поїздки Європою. Усе добре”, – повідомив президент швейцарців Крістіан Константін.

Гра відбудеться в Санкт-Петербурзі 9 липня. За інформацією ЗМІ, команда зі Швейцарії за цю гру заробить близько 320 тисяч євро.

Зазначимо, що Швейцарський футбольний союз (SFV) раніше висловив рекомендацію “Сьону” відмовитися від проведення товариського матчу з командою з Росії.

Нагадаємо, всі збірні та клуби з Росії були відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА навесні 2022 року. Це сталося на тлі початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Команди з Росії пропускають чемпіонати світу та Європи, а також Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій та інші турніри. // Дзеркало тижня