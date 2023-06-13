Сімох телевізійників звільнили з каналу «Рада» через показ відео з «МНС Росії»

Накладені штрафи на керівників відділів.

Після того, як на державному телеканалі “Рада” показали відео з “МНС Росії”, винних покарали. Сімох телевізійників звільнили, ще кількох оштрафували.

Про це повідомив директор компанії Максим Онанко, інформує Детектор медіа.

“ТОВ “Кінокіт”, що виготовляє контент для телеканалу “Рада” для забезпечення цілодобового інформаційного марафону “Єдині новини#UA разом”, повністю усвідомлює свою відповідальність за цю прикру помилку”, – сказав Онанко.

За його словами, керівництво компанії провело екстрену нараду “через цю надзвичайну ситуацію”, на якій були з’ясовані причини її виникнення.

“Семеро співробітників, які допустили грубе порушення трудових обов’язків, будуть звільнені. А саме: шеф-редактор випуску, редактор, випусковий редактор, режисер монтажу, режисер АСБ, режисер підготовки випуску та асистент режисера на плейауті”, – розповів директор “Кінокіта”.

Крім того, за його словами, накладені штрафи на керівників відділів, що відповідають за певні напрями роботи.

Як раніше повідомлялося, 9 червня в ефірі телемарафону у слоті телеканалу “Рада” з’явилися кадри з, імовірно, “евакуації” людей, яку проводили працівники МНС Росії на окупованій території Херсонщини. Показ відео тривав близько 10 хвилин. // LB.ua