Скандал з Шевченківською премією 2023 розгорається з новою силою

Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка (Шевченківської премії) після низки скандалів довкола неї.

Про це очільник комітету нагороди написав на своїй сторінці у Facebook.

Чому Макаров покинув пост

“Три дні тому в якості голови Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка я виступив з ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями “За внесок у перемогу”. Я виходив із того, що цьогоріч комітет не визнав за можливе присудити нагороду в двох номінаціях, а тимчасом від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу”, – написав Юрій.

За його словами, пропозиція “виникла майже експромтом”, але під час зустрічі діячів культури з президентом України 9 березня “вона зустріла його підтримку”.

“Офіс президента пристав на мою ініціативу, затримав оприлюднення результатів конкурсу 2023 року з метою оголосити переможців усіх разом 22 травня (теж частина моєї пропозиції). На жаль, бажання віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світі, наштовхнулося на агресивне нерозуміння”, – говорить Макаров.

Він каже, що “чимало шанованих представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити “своїх” висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів”.

“Мої спроби пояснити своє бачення, відкоментувати реальний хід подій ба навіть виправдовуватися, чого я страшенно не люблю, не було почуто. Активна частина суспільства переконана, що я виконую чиєсь замовлення, “відпрацьовую”, “прогинаюся” і таке інше. Для мене це новий досвід, який я не хотів би пережити знову”, – зізнається уже екс-очільник премії.

Також Макаров додає, що його особистий вчинок “не знайшов підтримки серед колег, членів комітету з Національної премії, які вважають, що він призведе до девальвації найвищої державної нагороди, підірве довіру до неї”.

“Їхня відверта позиція, гадаю, знайде широкий розголос. Висловлюючи свою повагу й вдячність колегам, з якими ми плідно працювали останніх чотири роки, змушений зазначити, що категорично не погоджуюся з ними. Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив “збудником” нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка”, – резюмував він.

Через що виникли скандали

Зауважимо, що вперше за багато років Національну премію імені Тараса Шевченка не вручили 9 березня, у день народження Кобзаря.

Натомість в комітеті заявили, що додадуть в кожній номінації премію “За внесок у перемогу” та оголосять усіх переможців 22 травня.

Крім того, у мережі поширилася інформація, що один з лауреатів цьогорічної Шевченківської премії у 2021 році видавався у Росії.

Мова йде про Михайла Назаренка.

РБК-Україна