Скандальні «вибори» кандидатів до Антикорупційної ради при Міноборони. Голосування було перенесено

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Українці скаржилися на некоректну роботу сайту та неможливість віддати голос

У четвер, 26 грудня, мало проходити рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте після численних скарг його було перенесено на наступний місяць. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 1

скриншот: rgk.vote.mod.gov.ua

Однак після старту голосування багато користувачів почали повідомляти, що проголосувати за кандидатів неможливо. У багатьох лише «білий екран», а сторінка – висне або не завантажується.

Під дописом Міністерства оборони на Facebook багато українців залишали коментарі, аби відомство звернуло увагу на проблему.

Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 2

скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 3

скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 4

скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Так, лідер Руху «Демократична Сокира» Юрій Гудименко на Facebook заявив, що голосування у Громадську антикорупційну раду «фактично зірвано Міністерством оборони»

«Незважаючи на те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже «з бюлетенями в скринці». Вибори, які ви і без того відкладали більше ніж півроку, тепер імовірно доведеться відміняти і проводити наново – а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради. За це доведеться нести відповідальність, пане Міністре», – йдеться у дописі Гудименка.

Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 5

скриншот: facebook.com/hudymenko

Після скарг Міноборони відреагувало на повідомлення і оголосило про перенесення голосування. Так, у повідомленні йдеться, що «для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості» Міністерство оборони України ухвалило рішення:

  • Анулювати результати сьогоднішнього голосування;
  • Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року;
  • Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00.

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