Скандального нардепа Юрченка зі зброєю затримали на блокпосту

Скандального позафракційного нардепа, колишнього члена фракції «Слуга народу» Олександра Юрченка затримали на блокпосту.

Про це розповідають депутат Київради Олександр Погребиський у Facebook та боєць тероборони, якого цитує 5 канал.\

О. Погребиський: «Сьогодні нардеп Юрченко підійшовши до чатового, який виконував свої обов‘язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника».

За словами депутата Київради, згодом Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових.

На опублікованому відео видно, як Юрченко визнає свою неправоту й вибачається.

Він також говорить, що не має дозволу на зброю і що отримав її як народний депутат на вулиці Володимирській, 15.

У свою чергу, військовий попереджає Юрченка, що якщо він іще раз схопиться за зброю, в нього будуть стріляти.

Як інформує 5 канал, боєць територіальної оборони, який затримував Юрченка, розповів подробиці інциденту.

Боєць тероборони: «Він (Юрченко – ред.) приїхав на один з постів – заїзд на територію, де знаходиться один з підрозділів одного з батальонів територіальної оборони. Звісно, там де знаходяться військові, там завжди є периметр, є пости і є караул. Його чемно попросили прибрати машину вперед, щоб не загороджувати заїзд. Водій його одразу себе повів нормально, проїхав вперед. А він (Юрченко – ред.) вискочив з машини й почав бикувати: «Ви хто такі, хто ваші керівники».

За словами бійця, далі військові зробили попереджувальний постріл вгору, після чого поставили нардепа до стіни, почали обшукувати, для того щоб дізнатися, хто він. Згодом Юрченка відпустили.

Нардеп ходив з пістолетом ПМ, не маючи при собі документів на зброю. Для безпеки військовослужбовців боєкомплект пістолету йому не повернули.

Після того, як все закінчилося, Юрченко поїхав у Печерське районне управління поліції з адвокатом та написав заяву на військових. Пізніше до військових приїхала слідчо-оперативна група, ті надали свої пояснення.

Сам Юрченко поки не повідомляє про інцидент.

Передісторія:

У 2020 році НАБУ запідозрило Юрченка у хабарництві, йому навіть довелося внести заставу, щоб не сісти за грати.

Того ж року парламентська фракція «Слуга народу» виключила зі своїх Юрченка.

У липні 2021 року народний депутат Гео Лерос разом зі ЗМІ розповіли про ДТП у центрі Львова за участю Юрченка. Лерос заявив, що Юрченко навіть намагався втекти з місця аварії і нападав на водія протараненого ним авто, який знімав депутата на телефон.

У листопаді місцевий суд не знайшов вини Юрченка в автомобільній аварії у центрі Львова і він визнав недійсним тест, який виявив у нардепа наркотичне сп’яніння.

УП