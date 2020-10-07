Скандальный нардеп-«интеллектуал» призвал к «крестовому походу» на Азербайджан: в Баку отреагировали

Посольство Азербайджана в Украине обратилось к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом отреагировать на высказывания народного депутата Ильи Кивы (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») о том, что в Нагорном Карабахе идет «война между Турцией и Арменией», а украинцы должны «поддержать братьев во Христе».

«Считаем, что „громкие высказывания“ Кивы… оправдывают его человеконенавистническое отношение к людям разной веры, которые проживают в мире и согласии также и в многонациональной и многоконфессиональной Украине», — говорится в заявлении азербайджанских дипломатов.

В посольстве напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ в Черновцах подчеркнул, что «в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения как на экономическом, так и на геополитическом уровне. Поэтому Украина стояла и будет стоять на позиции поддержки этого государства».

Напомним, ранее Азербайджан попросил Украину не допустить выезда «армянских добровольцев» в Нагорный Карабах.