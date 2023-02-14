Скасовано реєстрацію права на гідроспоруду, розташовану на півострові Собаче гирло у Києві

Київська міська прокуратура в судовому порядку домоглася скасування незаконного рішення про державну реєстрацію прав на гідроспоруду, розташовану вздовж берегової лінії півострова в Оболонському районі Києва, за фізичною особою.

Нагадаємо, раніше у засобах масової інформації широкого розголосу набула ситуація щодо реєстрації майнових прав та права власності на низку гідротехнічних споруд, які розташовані уздовж парку «Наталка», на півострові «Собаче гирло», на острові «Оболонський» та в межах прибережних смуг інших водних об’єктів у столиці, за фізичною та комерційною особами.

У ході виконання конституційних функцій столична прокуратура встановила факт незаконної реєстрації за третіми особами речових прав на вказані гідротехнічні споруди, які в силу вимог закону можуть належати виключно територіальній громаді.

Реагуючи на порушення, Київська міська прокуратура у 2022 році пред’явила до суду 7 позовів. Серед них щодо скасування за фізичною особою незаконної реєстрації майнових прав на гідроспоруду, що розташована в Оболонському районі міста Києва на півострові-косі «Собаче гирло».

Завдяки активній позиції Київської міської прокуратури та зібраним доказам Оболонський районний суд міста Києва 08.02.2023 погодився з доводами прокурора та скасував незаконну реєстрацію майнових прав.

Як вже повідомлялося, у грудні 2022 суд задовольнив аналогічний позов прокуратури щодо гідроспоруди площею майже 3 500 кв. м та вартістю понад 142 млн грн, що розташована вздовж річки Дніпро у місті Києві.

Розгляд інших позовів триває.

Київська міська прокуратура