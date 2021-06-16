Слідчі оголосили про підозру власнику Toyota Land Cruiser, який передав кермування водію — учаснику смертельної ДТП на пр. Богоявленському

15 червня слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Миколаївській області за процесуальної підтримки прокуратури оголосили про підозру за ст. 287 КК України «Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації» 37-річному мешканцю Миколаєва, який передав управління автомобілем Toyota Land Cruiser особі, яка немає права керування та перебувала у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті постраждалого.

Санкція вказаної статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталась 5 грудня 2020 року близько 22:20 у Миколаєві на перетині пр. Богоявленського та вул. Південної, де відбулось зіткнення автомобілів Toyota Land Cruiser та ВАЗ 2105. Внаслідок ДТП легковик виїхав за межі проїзної частини та зупинився на зупинці громадського транспорту.

У результаті — водій ВАЗу загинув на місці події. 37-річний керманич позашляховика не постраждав. Наразі триває судовий розгляд.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області