слідчі поліції встановлюють обставини дтп на вижниччині, в якій загинув один із водіїв

Учора ввечері, 23 листопада, в селі Лукавці відбулося зіткнення трьох транспортних засобів. В результаті якого один з водіїв отримав травми не сумісні з життям, ще трьох буковинців з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичних установ. Поліцейські затримали одного із учасників аварії. За фактом дорожньо-транспортної пригоди працівники поліції розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про аварію в селі Лукавці Вижницького району надійшло до поліції учора, 23 листопада, близько 20:15. Для встановлення причин та обставин ДТП на місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та Вижницького районного відділу поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що відбулося зіткнення автомобіля «Volkswagen Touran», під керуванням 28-річного місцевого жителя, з автівкою «Audi», за кермом якої перебував 31-річний житель села Мигове та авто «Skoda Octavia», на якій рухався 34-річний житель цього ж села.

Внаслідок аварії травми не сумісні з життям отримав водій мінівена, а його 28-річну пасажирку з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Також в цій ДТП травмувалися водій «Audi» та 23-річна пасажирка, обоє жителі селища Берегомет. Потерпілих доправили до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

Працівники поліції затримали 34-річного водія автомобіля «Skoda Octavia» в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області