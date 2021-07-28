Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП на Харківщині, у якій загинули двоє громадян

Водій легковика не вибрав безпечну дистанцію та швидкість руху, в результаті чого зіштовхнувся з вантажівкою, яка рухалася в попутному напрямку.

Повідомлення про аварію за участю автомобілей «Daewoo» і «МАЗ» на автодорозі «Мерефа–Лозова-Павлоград» поблизу с. Мальцівське Лозівського району надійшло до поліції 27 липня о 21:50.

Внаслідок ДТП загинули на місці події 74-річний водій і 61-річна пасажирка легковика.

Слідчим інформація за фактом аварії внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Харківської області