Слідчі встановлюють обставини ДТП у Баштанському районі, в якій загинули двоє чоловіків

Сьогодні, 18 червня, приблизно о 8:50 на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» біля с. Михайлівка у Баштанському районі водій автомобіля Toyota Camry не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся із деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці.

Слідчі встановлюють обставини та причини автопригоди.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами 063-426-16-72., 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області