Слідчі встановлюють обставини загибелі трьох людей у ДТП на столичному проспекті Любомира Гузара

Внаслідок події пасажир транспортного засобу та пішохід від отриманих травм загинули на місці, а водій помер у кареті швидкої допомоги. Слідчі столичної поліції вже розпочали за цим фактом кримінальне провадження.

Вчора ввечері до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про дорожньо-транспортну пригоду із загиблими на проспекті Любомира Гузара. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного підрозділу та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління поліції Києва.

На місці події слідчі попередньо встановили, що чоловік, 1965 року народження перебігав дорогу в невстановленому місці і потрапив під колеса мотоциклу «Ямаха», який рухався в напрямку Кільцевої дороги. Внаслідок автопригоди від отриманих травм пасажир транспортного засобу та чоловік-пішохід загинули на місці, а водій мотоциклу, 1989 року народження, помер у кареті «швидкої».

За даним фактом слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Києва