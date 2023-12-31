Слідчі встановлюють обставини смертельної ДТП біля Умані (фото)

У дорожньо-транспортній пригоді загинув 33-річний чоловік, ще один з травмами у лікарні. Слідчі розпочали розслідування.

Автопригода сталася вранці, на автодорозі «Стрий-Ізварине» біля Умані. Поліцейські встановили, що 33-річний водій Opel Astra виїздив з вулиці Деревʼянка та не надав перевагу у русі вантажному автомобілю MAN, який рухався по автотрасі.

Внаслідок зіткнення водій легковика помер на місці, 25-річного пасажира госпіталізували.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області