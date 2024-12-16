Слідчі з’ясовують обставини смертельної ДТП з квадроциклом у Луцькому районі

Автопригода трапилася учора, 15 грудня, у лісовому масиві поблизу села Звірів.

29-річний лучанин, керуючи квадроциклом BRP CAN-AM Outlander, на лісовій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом.

Внаслідок автопригоди чоловік загинув.

За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області