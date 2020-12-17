Смертельна аварія з мешканцями Сумщини: троє загиблих, четверо поранених

У пресслужбі ГУНП в Чернігівській області розповіли про ДТП, у якій загинули троє мешканців нашого регіону і ще четверо жителів Сумщини отримали травми.

За даними поліції Чернігівщини, смертельна аварія сталася сьогодні, 16 грудня, близько 4:40 ранку на автодорозі М-02. Автомобіль Chery М11 рухався у напрямку Бачівська і виїхав на зустрічну смугу, де в цей час їхав Renault Megane.

Відбулося лобове зіткнення. На місці події загинули обидва водія: і 39-річний глухів’янин з Chery, і 44-річний мешканець Путивля, що керував Renault. Також на місці аварії загинув пасажир Chery – мешканець села Слоут Глухівського району 1973 року народження. Ще двоє пасажирів автомобіля Chery – 18-річний хлопець і 44-річний чоловік – отримали тілесні ушкодження. Обидва – із села Слоут.

В Renault тілесні травми отримала жінка 1979 року народження з Путивля і неповнолітня дівчина 2003 року народження, також мешканка Путивля. За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України. // Sumy.Today