Смертельна автопригода за участю п’ятьох авто на трасі «Київ-Чоп»: слідчі дії тривають (фото, відео)

Нагадаємо, ДТП сталася сьогодні, 31 січня, близько 10:30 в селі Грушвиця Перша.

Слідчий слідчого управління встановив, що що 36-річний рівнянин, водій буса «Fiat Ducato», не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем «Renault Kengoo», який за інерцією в’їхав у«Opel Astra». Від удару бус відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся спочатку із вантажівкою «Volvo FN» із напівпричепом, а потому — із легковиком «Renault Laguna».

Керманича «Fiat Ducato» доставили до лікарні, втім попри вжиті реанімаційні заходи він помер. Інші учасники ДТП травм не отримали.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України.

Транспортні засоби вилучено.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області