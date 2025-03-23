Смертельна ДТП на Бучанщині: поліція Київщини розслідує обставини аварії (фото)

Вчора, 21 березня на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин між селищами Немішаєве та Бородянка трапилася аварія.

Попередньо правоохоронці встановили, що 28-річний водій Chevrolet, рухаючись в напрямку столиці, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення з вантажівкою, під керуванням 41-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП, водій Chevrolet від отриманих травм загинув на місці події.

Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає учасників дорожнього руху, дотримуватися Правил дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Київської області