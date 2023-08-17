Смертельна ДТП на Черкащині, у якій загинув водій та травмувалося четверо осіб, серед них двоє малолітніх дітей

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження та встановлюються всі обставини події.

Автопригода сталася 16 серпня близько 13:00 години на автодорозі сполучення Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, неподалік міста Сміла, Черкаського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що 35-річний водій автомобіля «RENAULT MASTER» не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення із автомобілем «ЗАЗ LANOS».

Внаслідок ДТП 39-річний водій автомобіля «ЗАЗ LANOS» загинув на місці події. Водія «RENAULT MASTER», його 31-річну пасажирку та двох малолітніх дітей із травмами доставлено до лікарні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області