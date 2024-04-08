Смертельна ДТП на Сарненщині: у лікарні померла 19-річна пасажирка, за життя якої понад 2 доби боролись медики

Понад дві доби медики боролись за життя дівчини, яка тяжко травмувалась в автопригоді. Однак вчора близько 17:30 її серце зупинилось.

Нагадаємо, шостого квітня, близько 02:30 між населеними пунктами Клесів та Федорівка водій автомобіля «Volkswagen Golf», 20-річний житель села Вири, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у відбійник, який наскрізь пронизав легковик.

Від отриманих травм на місці події загинув керманич та його 67-річна бабуся. Рідну 19-річну сестру госпіталізували до реанімації, однак життя її врятувати не вдалося.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Рівненської області