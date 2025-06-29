Смертельна ДТП у Києві: тіло водія довелося вирізати з салону (фото)

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік.
У ніч проти 29 червня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
Так, о 03:19 ночі до рятувальників надійшло повідомлення про аварію на Кільцевій дорозі. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік.
Фото: ДСНС України/Telegram
«Рятувальники деблокували тіло водія легкового автомобіля за допомогою шанцового та гідравлічного інструменту. Також змили пальне з проїжджої частини», – вказали у ДСНС.
Причину події будуть встановлювати правоохоронці.