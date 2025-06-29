Смертельна ДТП у Києві: тіло водія довелося вирізати з салону (фото)

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажним автомобілем MAN загинув чоловік.

У ніч проти 29 червня у Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.