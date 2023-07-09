Смертельна ДТП у Польщі: автобус з українцями врізався у вантажівку (фото)

33-річна жінка загинула і двоє людей отримали поранення в результаті зіткнення автобуса і вантажівки в Титусині біля Хелма у Польщі.

Аварія сталася вночі, коли український автобус врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі, повідомляє польський портал TVP, пише УНН.

“Аварія сталася близько другої години ночі за місцевим часом у Титусині (Хелмський повіт). За попередніми даними, український мікроавтобус, який їхав у напрямку кордону, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі дороги. 33-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці”, – повідомив черговий Люблінського воєводського управління поліції.

Речник Люблінського воєводського управління поліції, підполковник Анджей Фіоль також повідомив, що в результаті аварії загинула жінка, яка була пасажиром автобуса. Анджей Фіолек повідомив, що після аварії вісім громадян України, які їхали в автобусі, були доставлені до лікарні. Після обстеження у двох осіб були виявлені тілесні ушкодження.

Згідно з висновками, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим. Поліція під наглядом прокуратури розслідує деталі інциденту.