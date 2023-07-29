Смертельна ДТП в Одеському районі: автомобіль зіткнувся з маршруткою (фото)

Унаслідок автопригоди, що сталася сьогодні о пів на четверту годину дня на автодорозі Одеса – Кучурган, загинула одна людина, ще одна – госпіталізована.

Попередньо встановлено, що 25-річний водій автомобіля «Nissan Primera» виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із маршрутним автобусом сполученням «Одеса – Окни», під керуванням 65-річного водія.

Керманич легковика від отриманих травм загинув на місці. Одну пасажирку маршрутки з травмами голови доставили до лікарні. Інші 29 пасажирів та керманич автобуса госпіталізації не потребували.

На місці події працюють співробітники територіального підрозділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

ГУ Національної поліції в Одеській області