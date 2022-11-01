Смертельна ДТП з п’яним кермувальником – на Буковині судитимуть колишнього поліцейського

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього дільничного офіцера, який керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння порушив правила безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 13 травня цього року поблизу села Мамаївці Чернівецького району, співробітник одного з територіальних підрозділів Чернівецького обласного управління поліції керуючи власним автомобілем марки «Mercedes-Benz ML 270 CDI» у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із автомобілем ««Volkswagen Golf», водій якого загинув на місці події. Травми середнього ступеня тяжкості одержала пасажирка «Mercedes-Benz ML 270 CDI».

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі п’ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.