Смертельне зіткнення авто з відбійником на Вишгородщині (фото)

Аварія сталася на автодорозі сполученням Київ-Овруч неподалік селища Іванків.

Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний місцевий житель, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Renault Master, рухався у напрямку міста Київ. На заокругленій ліворуч ділянці дороги водій не впорався з керуванням транспортним засобом і здійснив виїзд на узбіччя, де врізався в металевий відбійник.

Внаслідок дорожньо-транспортної події, водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці. 33-річний пасажир авто зазнав тілесних ушкоджень і йому було надано необхідну медичну допомогу.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 ККУ).

