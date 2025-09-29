Смертельне зіткнення авто з відбійником на Вишгородщині (фото)
Аварія сталася на автодорозі сполученням Київ-Овруч неподалік селища Іванків.
Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний місцевий житель, перебуваючи за кермом мікроавтобуса Renault Master, рухався у напрямку міста Київ. На заокругленій ліворуч ділянці дороги водій не впорався з керуванням транспортним засобом і здійснив виїзд на узбіччя, де врізався в металевий відбійник.
Внаслідок дорожньо-транспортної події, водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці. 33-річний пасажир авто зазнав тілесних ушкоджень і йому було надано необхідну медичну допомогу.
Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 ККУ).