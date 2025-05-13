Смертельне зіткнення автомобіля з відбійником сталося у Чернігівському районі (фото)

Вдень 12 травня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті автошляхів Київ–Чернігів та Козелець–Остер. Внаслідок зіткнення легковика «Рено Логан» з металевим відбійником шляхового огородження водій автівки зазнав тілесних ушкоджень, від яких невдовзі помер.

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції.

Поліцейські встановили, що 84-річний киянин за кермом автомобіля «Рено» рухався від Чернігова у напрямку Києва. На перехресті з трасою Козелець-Остер водій не впорався з керуванням та допустив зіткнення з металевим відбійником шляхового огородження.

Внаслідок зіткнення чоловік зазнав тяжких травм та був доставлений каретою екстреної медичної допомоги до лікарняного закладу в селищі Козелець, де невдовзі помер.

Слідчі поліції розслідують обставини ДТП у рамках провадження за частиною 2 статі 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Поліція звертається до свідків ДТП: якщо вам що-небудь відомо про обставини цієї події, прохання телефонувати за номером (073) 200-12-31 або на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області