Смертельний наїзд на школярку у с. Бережинка. Слідство у справі завершено

Кіровоградська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт у резонансному кримінальному провадженні відносно 44 — річного водія, який скоїв ДТП — смертельно травмував 11 річну дівчинку.

Як ми повідомляли раніше, трагічна подія сталася 9 листопада 2020 року, близько 16.20 год., у с. Бережинка Кропивницького району. Керуючи автомобілем марки ЗАЗ у стані сильного алкогольного сп’яніння, навпроти будинку по вул.Центральній, водій допустив наїзд на пішохода – малолітню дівчину 2009 р.н., яка рухалась по правій обочині біля проїзної частини дороги по ходу руху транспортного засобу. Внаслідок наїзду дитина від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Після скоєння ДТП водій не зупинився, не надав допомогу, а зник з місця події.

Наразі досудове розслідування провадження завершено. Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд. 44-річному керманичу інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) та ч.1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).

У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

На даний час обвинувачений утримується в СІЗО, оскільки йому на досудовому слідстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.