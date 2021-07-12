Смертельное ДТП под Киевом: в пятиместной легковушке было 16 человек, в том числе 7 детей (фото)

Ранее сообщалось, что людей в салоне было 12.

В легковом автомобиле, который перевернулся на автодороге в Бориспольском районе Киевской области, ехали 16 человек, из них семеро – дети.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киевской области.

«На автодороге сообщением Мартусовка — Процев в пределах села Ревное Бориспольского района 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Vоlkswagen Golf, совершил выезд на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 7-летний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия. Всего в автомобиле находились 16 человек, 7 из которых дети в возрасте от 6 до 16 лет», — сказано в сообщении.

В полиции добавили, что 11 июля компания из 16 человек отдыхала в селе Процев Бориспольского района и около 20-ти часов возвращалась домой на одном легковом авто. Также опубликовано фото транспортного средства после ДТП.

По данному факту следственное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания. Следствие продолжается.

В отношении родителей, чьи дети находились в этом автомобиле, составляются административные материалы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Авария Volkswagen на Киевщине

12 июля утром на сайте ГСЧС сообщалось, что людей в салоне было 12. В результате опрокидывания легкового автомобиля на крышу, которое произошло вблизи с. Ревное в 21:20, погибли 2 человека, из них 1 ребенок и 3 человека госпитализированы в больницу, из них 2 ребенка.

Volkswagen Golf – 5-местный автомобиль немецкого концерна Volkswagen AG, по немецкой классификации относится к «компактному» классу. // УНИАН