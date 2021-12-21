Смертельный наезд на велосипедиста в Бахмаче: подозреваемый депутат арестован без права на залог

В Черниговской области суд отправил под стражу депутата Бахмача горсовета Виктора Мищука, который 18 декабря за рулем автомобиля сбил насмерть велосипедиста, а также пытался скрыться с места аварии.

Как сообщила прессслужба областной прокуратуры, соответствующее решение принял Бахмачский районный суд, пишет УНН.

“Содержание под стражей без залога. Такую меру пресечения избрал Бахмачский районный суд, поддержав ходатайство прокурора об избрании меры пресечения депутату местного совета, подозреваемому в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего”, — заявил прокурор области Сергей Василина на своей странице в Facebook.

Он добавил, что садиться пьяным за руль — преступление. Но преступником человека может назвать лишь суд.

Мищук признал совершение ДТП, однако заверил, что был трезв и двигался с разрешенной в населенном пункте скоростью.

Как сообщают СМИ, в партии “Родной дом”, от которой избирался Мищук, назвали наличие депутатского мандата отягчающим обстоятельством, поскольку подозреваемый не оправдал надежд избирателей. Также есть информация, что Мищук хочет сложить депутатский мандат.

Общественные активисты опасаются, что дело могут замять, поскольку Мищук на следующий день попал в больницу с повышенным давлением и анализы по подтверждению или опровержению наличия алкоголя в крови у него взяли через значительный промежуток времени.

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В Бахмаче, Черниговская область, произошло смертельное ДТП — водитель легковушки сбил велосипедиста, а затем пытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщили в полиции Черниговской области, за рулем авто был 54-летний депутат городского совета. По данным СМИ, речь идет о Викторе Мищуке. По данным из открытых источников, ему 54 года.