Собаче пекло на землі: під Борисполем спалахнув скандал навколо Глибоцького сміттєзвалища, де мешкає понад 200 тварин

Міська влада вирішила просто закрити полігон, волонтери терміново намагаються евакуювати собак або хоча б цуценят, адже є ризик, що їх швидко утилізують, аби позбутися проблеми.

У Борисполі на Київщині спалахнув скандал навколо Глибоцького сміттєзвалища, що розташоване в чотирьох кілометрах від міста. Воно перетворилося на справжнє пекло для тварин, яких там налічувалося понад 200. “Непотрібних” собак сюди завозять місцеві, безхатьки прибігають у пошуках їжі, тварини тут народжують, помирають – наразі полігон всіяний їхніми трупами та ще живими собаками, які через хвороби та відсутність їжі не можуть встати.

Про проблему “собачого сміттєзвалища” повідомив всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals , який бореться за права тварин. Нині вони допомагають з евакуацією тварин з полігону, а коштом організації буде проводитись стерилізація, вакцинація, чіпування та обробка багатьох собак та цуценят. Але поки найголовніше проблема – швидко відловити їх та вивезти у безпечні місця – в клініки та на перетримку.

Розголос цій шокуючій історії надала зооволонтерка Марина Драбик, яка намагалася самотужки опікуватися хвостатими бідосями зі смітника. Сподівалася знайти підтримку з боку міської влади Борисполя, але її назвали шахрайкою, що відкриває сумнівні збори, та повідомили, що собак на сміттєзвалищі обмаль, та й ті мають господарів. Але скандал навколо собак на полігоні так швидко набирає обертів, що було прийнято рішення терміново закрити сміттєзвалище, яке “не тільки має негативний вплив на навколишнє середовище, а вже впродовж багатьох років викликає соціальну напруженість”. І Марина Драбик побоюється, що собак буде просто знищено для найшвидшого вирішення проблеми.

“Мені уже розповіли, що керівництво ЦСАТ (Центр стерилізації та адопції тварин) проводило зустрічі з деякими депутатами міської ради Борисполя, щоб вирішити як відповісти на докори, що летять у їхній бік від громади. Мені також розповіли, що ці люди обдумують варіант встановлення карантину на сміттєзвалищі з метою недопуску туди волонтерів. Також обговорюють можливість виділення додаткових коштів з міського бюджету під приводом майбутньої стерилізації безпритульних тварин, і нібито на це вже є попередня згода керівництва міської ради. Хочу звернутися до всіх небайдужих, а також правоохоронних органів з проханням, стежити за цією ситуацією, бо надійшли дуже тривожні сигнали, що під приводом допомоги тваринам, може йтися про їхню утилізацію”, – зазначає волонтерка.

А поки місцевий ЦСАТ, який мав би хоч якось вирішувати проблему собак на сміттєзвалищі, вигадує, “як відповісти”, небайдужі люди намагаються якнайшвидше вивезти тварин. За останні два дні вдалося евакуювати понад сотні дорослих собак та цуценят – тих, кого змогли спіймати. // Інформатор