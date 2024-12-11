Сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з австралійської лабораторії
Серед причин втрати флаконів із вірусами називають втрату контейнерів при переміщенні в новий холодильник
Міністерство охорони здоров’я австралійського штату Квінсленд проводить розслідування після зникнення 323 флаконів із зразками вірусів із місцевої лабораторії. Про це повідомляє Newsweek.
Цей випадок, мабуть, трапився після виходу з ладу морозильного обладнання, де зберігалися зразки. Під час перенесення у новий холодильник співробітники не оформили документацію на флакони. «Біологічні матеріали могли бути вилучені з цього безпечного сховища, загублені або з інших причин зникли безвісти», – сказав Тім Ніколс, міністр охорони здоров’я Квінсленду.
Хоча небезпека зараження, мабуть, відсутня, дослідники підкреслюють, що подібні інциденти підкреслюють важливість суворого дотримання протоколів біологічної безпеки в науково-дослідних лабораторіях.
До слова, десятки людей загинули в Конго від невідомої хвороби. Понад 400 людей захворіли та понад 30 померли від невідомої хвороби з 24 жовтня в Демократичній Республіці Конго. Захворювання супроводжується кашлем та головним болем. // ГлавкомTweet