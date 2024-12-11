Сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з австралійської лабораторії

Серед причин втрати флаконів із вірусами називають втрату контейнерів при переміщенні в новий холодильник

Міністерство охорони здоров’я австралійського штату Квінсленд проводить розслідування після зникнення 323 флаконів із зразками вірусів із місцевої лабораторії. Про це повідомляє Newsweek.

Інцидент, що стався 2021 року, виявили лише у серпні 2023 року, але раніше про це розслідування не повідомлялося, і лише днями сплили перші подробиці. Серед зниклих зразків були віруси з різними клінічними характеристиками. Близько 100 пляшок містили вірус Хендра з летальністю 57%, що передається від коней до людини. Додатково виявлено 223 флакони з лісовірусом та два зразки хантавіруса, кожен з яких має потенційно серйозні медичні наслідки.

Цей випадок, мабуть, трапився після виходу з ладу морозильного обладнання, де зберігалися зразки. Під час перенесення у новий холодильник співробітники не оформили документацію на флакони. «Біологічні матеріали могли бути вилучені з цього безпечного сховища, загублені або з інших причин зникли безвісти», – сказав Тім Ніколс, міністр охорони здоров’я Квінсленду.

Представники місцевої влади запевняють, що немає ознак навмисного викрадення чи спроби створення біологічної зброї. Як найбільш ймовірну причину називають втрату контейнерів при переміщенні в новий холодильник. При цьому чиновники зазначають, що поза спеціальними умовами зберігання зразки вірусу швидко деградують, стаючи неінфекційними.

Хоча небезпека зараження, мабуть, відсутня, дослідники підкреслюють, що подібні інциденти підкреслюють важливість суворого дотримання протоколів біологічної безпеки в науково-дослідних лабораторіях.

До слова, десятки людей загинули в Конго від невідомої хвороби. Понад 400 людей захворіли та понад 30 померли від невідомої хвороби з 24 жовтня в Демократичній Республіці Конго. Захворювання супроводжується кашлем та головним болем. // Главком