Спецпрокуратура через суд повернула державі землі військового полігону на Київщині

Прокурори Спеціалізованої прокуратурою у сфері оборони Офісу Генерального прокурора у судовому порядку домоглися повернення земель військового полігону в Бориспільському районі на Київщині.

Їх загальна площа складає 2 га, а вартість – 16 млн грн.

Встановлено, що у 2009 році Бориспільська районна державна адміністрація передала спірні ділянки під виглядом земель сільськогосподарського призначення у приватну власність. Фактично ж вони належать до земель оборони та можуть перебувати лише у державній власності.

Надалі землі оборони відчужили у власність юридичних осіб, які отримали значну суму кредиту під іпотеку цих земель.

Прокурори у суді довели, що орган виконавчої влади передав землі у приватну власність поза межами власних повноважень та згоди власника – Київської ОДА. Також в установленому законодавством порядку не було зміни їх цільового призначення та припинення права користування оборонним відомством.

Крім того, доведено відсутність правомочностей у приватних суб’єктів на передачу земель в іпотеку державній фінансовій установі.

За результатами розгляду позову Господарський суд Київської області погодився з доводами прокуратури. Визнав державні акти про право приватної власності на земельні ділянки і договір іпотеки незаконними. А приватного суб’єкта господарювання зобов’язав повернути землі оборони у власність держави.

Офіс Генпрокурора