Спецслужби Росії намагалися завадити евакуації громадян України з Афганістану

До зриву операції було залучено і деякі ЗМІ країни-агресора

За наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще.

Незважаючи на небезпеку, яка очікувала на воїнів ще й з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію. Про це в ефірі телеканалу “Настоящее время” повідомив один із безпосередніх учасників операції з порятунку наших співгромадян з Афганістану співробітник воєнної розвідки України Олег.

– Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель, – розповів розвідник.

Проте незабаром відео героїчної та високопрофесійної роботи українських розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та вкотре підтвердило фейковість російської пропаганди.

Переглянути розповідь співробітника воєнної розвідки України про евакуацію наших співгромадян та членів їхніх родин з Афганістану можна за посиланням.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України