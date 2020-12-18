Співробітники ДФС запобігли спробам перевезти готівку на тимчасово окуповану територію

На КПВВ «Новотроїцьке» співробітники спецпідрозділу «Фантом» під час огляду автомобіля Suzuki, у одного з пасажирів виявили іноземну валюту в еквіваленті понад 140 тис. грн.

Чоловік, зареєстрований в Донецькій області, намагався незаконно перевезти кошти на окуповану територію.

За даним фактом складено адміністративний протокол.

Інший громадянин, перетинаючи лінію розмежування в сторону м. Донецьк на автомобілі Peugeot, намагався незаконно перевезти грошові кошти в доларах США та євро в еквіваленті понад 150 тис. грн.

Наразі відносно нього складено адміністративний протокол.

Грошові кошти вилучені та передані на відповідальне зберігання до прийняття відповідного рішення суду.

Державна фіскальна служба України