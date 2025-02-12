Справа «кровосіся» живе? «Запіздала ініціатива» від Арахамії викликала сміх нардепів (відео)

«Трошки запіздала ініціатива», – сказав Арахамія і продовжив свій виступ, не зважаючи на сміх в залі

СЬогодні, 12 лютого Верховна Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. Однак голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія хотів зазначити, що рішення треба було ухвалити ще раніше, повідомляє Главком.

Арахамія прокоментував запровадження Національного дня молитви 24 лютого, але політику не вдалось вимовити, що депутати запізнились з ініціативою, тож він назвав її «запіздалою», що розсмішило парламентарів.

«Трошки запіздала ініціатива», – сказав Арахамія і продовжив свій виступ, не зважаючи на сміх в залі.

«Трошки запіздала ініціатива»: голова «слуг народу» Арахамія прокоментував запровадження Національного дня молитви 24 лютого Після його слів у залі пролунав сміх, а спікер парламенту Стефанчук не стримав емоцій — навіть прикрив обличчя рукою. pic.twitter.com/Ul3ocWp0sJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 12, 2025

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не стримався, розсміявся і прикрив обличчя рукою.

До слова, 24 лютого, Верховна Рада у Національний день молитви почне засідання виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».