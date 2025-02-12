Справа «кровосіся» живе? «Запіздала ініціатива» від Арахамії викликала сміх нардепів (відео)
«Трошки запіздала ініціатива», – сказав Арахамія і продовжив свій виступ, не зважаючи на сміх в залі
СЬогодні, 12 лютого Верховна Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. Однак голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія хотів зазначити, що рішення треба було ухвалити ще раніше, повідомляє Главком.
«Трошки запіздала ініціатива», – сказав Арахамія і продовжив свій виступ, не зважаючи на сміх в залі.
«Трошки запіздала ініціатива»: голова «слуг народу» Арахамія прокоментував запровадження Національного дня молитви 24 лютого
Після його слів у залі пролунав сміх, а спікер парламенту Стефанчук не стримав емоцій — навіть прикрив обличчя рукою. pic.twitter.com/Ul3ocWp0sJ
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 12, 2025
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не стримався, розсміявся і прикрив обличчя рукою.
До слова, 24 лютого, Верховна Рада у Національний день молитви почне засідання виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».Tweet