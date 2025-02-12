Справа «кровосіся» живе? «Запіздала ініціатива» від Арахамії викликала сміх нардепів (відео)

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«Трошки запіздала ініціатива», – сказав Арахамія і продовжив свій виступ, не зважаючи на сміх в залі

СЬогодні, 12 лютого Верховна Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого. Однак голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія хотів зазначити, що рішення треба було ухвалити ще раніше, повідомляє Главком.

«Трошки запіздала ініціатива», – сказав Арахамія і продовжив свій виступ, не зважаючи на сміх в залі.

 

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не стримався, розсміявся і прикрив обличчя рукою.

До слова, 24 лютого, Верховна Рада у Національний день молитви почне засідання виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

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