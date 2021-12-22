США ответили на фантазии министра обороны Путина о химоружии на Донбассе

Американцы называют заявления российского министра ложью и призвали россиян прекратить ложную риторику.

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал «ложными» заявления министра обороны России Сергея Шойгу о провокациях США на Донбассе с химоружием. А представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что не «Украина или Соединенные Штаты», а Россия отвечает «за эскалацию напряжения» на Донбассе.

«Эти… эти заявления министра Шойгу являются абсолютно ложными», — цитирует Кирби сайт Пентагона.

«Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, подстрекательскую риторику и предпринять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий», — написал Нед Прайс в Twitter. — «Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или Соединенные Штаты».

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию. Речь идет якобы о городах Авдеевка и Красный Лиман. // УНИАН