Стали известны детали гибели и травмирования туристов на Говерле (видео)

На Говерлу поднимались три человека: все жители Одесской области. Это девушка, ее жених и его мать.

В Карпатах во время восхождения на Говерлу погибла 57-летняя женщина. Ее сын и его невеста травмированы. Их искали, а затем спускали с горы спасатели.

В горах очень плохая погода: как по всей Украине сильный штормовой ветер. Кроме того, говерлянский склон весь обледенел. Туристы об этом знали, но пренебрегли, потому что считали себя достаточно подготовленными. Мол, смотрели в соцсетях, как ходили другие. Кроме того, сами уже бывали в зимних походах, говорится в сюжете ТСН.

На Говерлу поднимались три человека: все жители Одесской области. Это девушка, ее жених и его мать. До вершины горы не дошли метров 800 из-за льда и ветра. Потому начали спускаться назад, но поскользнулись. Их унесло с горы.

«Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Я поскользнулась. Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки, потому что там очень высокий обрыв, я бы спину точную сломала», — рассказывает потерпевшая туристка Виктория.

Впрочем, для матери ее жениха именно деревья стали роковыми, предполагают спасатели. «Она не видела, где делись ее свекровь и муж. Когда она очнулась, набрала спасателей. По ее словам, минут пять была без сознания», — рассказала руководительница прессцентра ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

Женщина ударилась головой. Погибла на месте, еще до того, как прибыли спасатели. «Она, предварительно, ударилась головой о деревья. Не столько о скалистую поверхность, сколько просто упала головой к дереву. Получила травму головы, в результате которой, я так думаю, наступила смерть», — говорит заместитель начальника отделения полиции №1 города Яремче Юрий Микитишин.

Спасатели быстро обнаружили пострадавших благодаря системе GPS-мониторинга, с которой сейчас работают, хотя туристы были разбросаны друг от друга по склону. Одновременно работали три десятка специалистов из нескольких поисково-спасательных отделений. Вытащить пострадавших из тех мест, куда упали, говорят, было непросто. «Пришлось использовать специальное альпинистское снаряжение, чтобы его поднять. Она была у скалы над обрывом. Ее нужно было поднимать, транспортировать на безопасную верхушку горы», — говорит Кристина Перцович.

Пострадавших девушку и ее жениха доставили в больницу. У нее травмированая ключица. У него – бедро. К слову, у погибшей женщины как раз был сегодня день рождения. Ей исполнилось 57 лет. // УНИАН