Стало відомо про другу за тиждень смерть курсанта прикордонної академії з Хмельницького

19 квітня на Буковині знайшли тіло курсанта з ознаками вогнепального поранення, який навчався в Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

З її слів, за попередніми даними, вчора близько 18:20 години, 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї. “Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події. Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство”.

Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі районного відділення поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.