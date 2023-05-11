Станція столичного метро «Сирець» тимчасово зачинена: поламався потяг

Через технічну несправність потяга тимчасово не працює станція метро “Сирець” на зеленій гілці столичного метро.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Telegram.

“Технічна несправність поїзда на перегоні зеленої лінії між станціями “Сирець” – “Дорогожичі”. Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції “Дорогожичі” до станції “Червоний хутір”. Фахівці на місці усувають проблему.

Станція “Сирець” тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід”.

Про відновлення роботи у звичайному режимі метрополітенівці обіцяють повідомити додатково. // УП