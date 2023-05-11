Станція столичного метро «Сирець» тимчасово зачинена: поламався потяг

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Через технічну несправність потяга тимчасово не працює станція метро “Сирець” на зеленій гілці столичного метро.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Telegram.

Метро Сирець - історія станції, яка розчарувала - Новини Києва | Новини.live

“Технічна несправність поїзда на перегоні зеленої лінії між станціями “Сирець” – “Дорогожичі”. Рух поїздів зеленою лінією здійснюється від станції “Дорогожичі” до станції “Червоний хутір”. Фахівці на місці усувають проблему.

Станція “Сирець” тимчасово зачинена для пасажирів на вхід та вихід”.

Про відновлення роботи у звичайному режимі метрополітенівці обіцяють повідомити додатково. // УП

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