Столичним парком розгулював чоловік, «одягнений» лише у кросівки (фото)
У понеділок, 7 вересня, Муніципальна охорона столиці повідомила, що по парку «Перемога» розгулював голий чоловік. Хоча не повністю — він був в кросівках.
Як відзначили представники Муніципальної охорони, чоловік можливо був в стані наркотичного сп’яніння.
«Черговому наряду охорони довелося довго переконувати чоловіка в тому, що одяг — це обов’язковий атрибут для відвідування парку», — написали на сторінці. // Вартові еспресоTweet