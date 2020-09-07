Столичним парком розгулював чоловік, «одягнений» лише у кросівки (фото)

У понеділок, 7 вересня, Муніципальна охорона столиці повідомила, що по парку «Перемога» розгулював голий чоловік. Хоча не повністю — він був в кросівках.

Як відзначили представники Муніципальної охорони, чоловік можливо був в стані наркотичного сп’яніння.

«Черговому наряду охорони довелося довго переконувати чоловіка в тому, що одяг — це обов’язковий атрибут для відвідування парку», — написали на сторінці. // Вартові еспресо