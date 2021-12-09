Столкновение микроавтобуса и легковушки на Тернопольщине: два человека умерли в больнице (фото)

В результате ДТП, которое произошло в Тернопольской области, два человека умерли. Еще семеро остаются в больнице.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает УНН.

Отмечается, что в результате столкновения между легковушкой и микроавтобусом, в больницу госпитализировали обоих водителей и двух пассажиров из легкового автомобиля и 5 из автобуса. У пострадавших травмы различной степени тяжести.

“Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии”, — сообщили в полиции.

В ходе расследования стало известно, что автобус дооборудован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Следователи устанавливают детали ДТП и причины выезда на полосу встречного движения.

Длится следствие соответствии с ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц).