Столична прокуратура відсудила у недобросовісного орендаря 7 га землі вартістю понад ₴369 млн.

Київська міська прокуратура в судовому порядку домоглася скасування незаконної державної реєстрації прав та розірвання договору оренди комунальної земельної ділянки у Голосіївському районі міста Києва вартістю понад 369 млн гривень.

Установлено, що за рішенням Київської міської ради товариство оформило право довгострокової оренди 7 га землі по вул. Холодноярській (колишня вул. Кайсарова) для експлуатації та обслуговування адміністративних будівель і виробничих споруд майнового комплексу.

У подальшому товариством без згоди Київради та на підставі неіснуючої постанови Донецького окружного адміністративного суду були внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з визначенням цільового призначення земельної ділянки «для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу».

Вказані дії товариства призвели до фактичної зміни категорії земельної ділянки з земель промисловості на землі житлової та громадської забудови.

На підставі цього товариство отримало дозвільні документи на забудову земельної ділянки житловим комплексом та здійснювало нецільове використання земельної ділянки.

Реагуючи на порушення, Київська міська прокуратура звернулась до суду з позовом про скасування державної реєстрації прав та розірвання договору оренди землі.

Господарський суд міста Києва у 2022 році відмовив у задоволенні позову.

Зазначене рішення було оскаржено прокурором в апеляційному порядку.

Завдяки принциповій позиції Київської міської прокуратури та зібраним доказам Північний апеляційний господарський суд скасував незаконне рішення Господарського суду міста Києва та задовольнив позовні вимоги прокурора у повному обсязі.

Київська міська прокуратура