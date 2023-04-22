Столичні поліцейські розшукують 16-річного підлітка (фото)

Вчора неповнолітній пішов з центру реабілітації та по теперішній час його місцезнаходження невідоме. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням про допомогу у розшуку хлопця.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від вихователя Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Гуріна Дмитра Владиславовича, 2007 року народження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній.

Хлопець може перебувати біля станцій столичного метрополітену та столичного Центрального вокзалу.

Прикмети зниклого: на вигляд 16-17 років, зріст 178 см, худорлявий, темно-русяве волосся. Був одягнений у чорний реглан та чорні штани.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження дитини або будь-якою іншою інформацією, яка сприятиме встановленню його місцезнаходження, повідомити її у поліцію за номерами:

(066) 029 67 89, (096) 426 49 67, (063) 445 80 14 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва