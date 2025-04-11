Столичні поліцейські завершили розслідування щодо водія Тойоти, який намагався відкупитися від патрульних

Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабаря. Тепер йому загрожує до чотирьох років ув’язнення.Нагадаємо, інцидент стався у січні цього року. Під час патрулювання у Солом’янському районі правоохоронці зупинили автомобіль з пошкодженням кузова та виявили, що керманич перебуває у стані алкогольного сп’яніння й запропонували пройти тест. Прилад показав 1,61 проміле алкоголю в організмі.

Усвідомлюючи наслідки, 29-річний киянин намагався уникнути адміністративної відповідальності, запропонувавши правоохоронцям 300 доларів США. Після фіксації факту пропозиції неправомірної вигоди на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій.

У результаті водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також усунули від керування транспортним засобом. Інспектори склали на нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тоді за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Марія Бакарджиєва