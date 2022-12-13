Столичній громаді у судовому порядку повернуто земельну ділянку вартістю понад ₴208 млн.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури в інтересах держави до товариства та повернув територіальній громаді столиці земельну ділянку у Дарницькому районі міста Києва вартістю понад 208 млн грн.

Встановлено, що товариство у серпні 2012 року отримало в оренду на 10 років земельну ділянку площею понад 4 га на вул. Ревуцького для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового паркінгу з приміщеннями торговельно-офісного та соціально-побутового призначення.

Разом з тим, у порушення норм законодавства та всупереч умов договору товариство не приступило до забудови спірної земельної ділянки та використовує її не за цільовим призначенням, а в комерційних цілях – для розташування платної автостоянки.

Водночас, будівництво підземних і наземних багаторівневих паркінгів у житлових масивах та біля транспортних пересадочних вузлів є одним із основних напрямів розвитку транспортного комплексу міста, що сприяє збільшенню пропускної здатності існуючої дорожньо-транспортної мережі та розвитку сфери паркування.

За таких обставин, суд погодився з доводами прокурора щодо наявності порушень вимог чинного законодавства та умов договору оренди з боку товариства та зобов’язав відповідача повернути земельну ділянку площею 4 га територіальній громаді міста.

Київська міська прокуратура