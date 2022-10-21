Столичний форсаж під час війни… Автомажорів чекає відповідальність (фото)

Про це пише Олексій Білошицький , перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції: Свідомі громадяни спрямовують свої сили на боротьбу з ворогом, але є й такі, яким начхати на війну та безпеку в місті. Вони без зайвих дорікань совісті дозволяють собі сідати за кермо напідпитку, дріфтувати містом у вечірній час, порушувати таку важливу для кожного з нас тишу та ПДР, чим наражають на небезпеку усіх учасників дорожнього руху.

І ми реагуємо на такі порушення принципово. По максимуму наших повноважень…

Звісно, слів тут замало, тому перейду до прикладів. Лише за один день ми зупинили на вулиці Володимирській за період часу від 20-ї до 22-ї години трьох порушників: Mercedes, BMW та Porsche. Усі грубо порушили ПДР. До того ж, водій Mercedes був з ознаками алкогольного сп’яніння. На усіх трьох склали постанови за ч. 1 ст. 122 КУпАП. А той, що керував Mercedes — додатково отримав протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп’яніння) КУпАП.

Нещодавно також зупинили ще трьох порушників ПДР — любителів поганяти: Mercedes та два BMW. Притягнули до відповідальності за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) КУпАП.







Також наводжу приклади притягнення водіїв транспортних засобів, які зображені на відеозаписі інтернет-видання “Українська правда”:

Volkswagen Jetta, КА2298СЕ (інз. 16МРІ): постанова за ч. 1 ст. 122 (Порушення дорожньої розмітки) КУпАП, накладено штраф 340 грн;

AUDI S3, АА3399ОВ: постанова за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм ТЗ з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці) КУпАП, накладено штраф 850 грн; постанова за ч. 6 ст. 121 (Керував ТЗ без переднього номерного знака) КУпАП, накладено штраф 850 грн; протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування ТЗ в алкогольному сп’янінні) КУпАП, направлено до столичного суду для прийняття рішення; постанова за ч. 1 ст. 126 КУпАП, накладено штраф 425 грн; протокол за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм ТЗ з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці) КУпАП; постанова за ч. 1 ст. 126 КУпАП, накладено штраф 425 грн; постанова за ч. 1 ст. 126 КУпАП, накладено штраф 425 грн; постанова за ч. 1 ст. 122 (Перевищення швидкості) КУпАП, накладено штраф 340 грн; постанова за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки та стоянки) КУпАП, накладено штраф 680 грн.

Mercedes-Benz AMG C 43, АА9595ВР: постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 680 грн; постанова за ч. 1 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 340 грн; постанова за ч. 6 ст. 121 КУпАП, накладено штраф 850 грн;

Mercedes-Benz 400, КА8880АІ: протокол за ст. 124 КУпАП; постанова за ч. 1 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 340 грн;

Audi S4, КА7044СХ: постанова за ч. 5 ст. 121 КУпАП, накладено штраф 510 грн;

Mercedes-Benz AMG E 63 S, KA1212HK: постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 680 грн;

BMW M235I, KA2498IH: постанова за ч. 1 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 340 грн;

BMW 528І, KA6066АМ: постанова за ч. 1 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 340 грн;

Mercedes-Benz C63, ВН5312РМ: постанова за ч. 2 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 510 грн;

Mercedes-Benz GLE 43 AMG, КА1010ІК: протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП та постанова за ч. 1 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 340 грн;

ВMW X5, ВС7593КР: постанова за ч. 1 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 340 грн;

Porsche Cayenne, АІ0609МХ: постанова за ч. 1 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 340 грн;

BMW 435, КА1666АС: постанова за ч. 3 ст. 122 КУпАП, накладено штраф 680 грн.

Звісно що залишається багато неврегульованих питань… І саме поняття дріфтингу і форсажу у місті, і рівня шуму, який видають такі автівки (здебільшого з прямотоками), і штрафні бали за повторювані численні правопорушення, і багато іншого, що ще потрібно врегулювати на законодавчому рівні. Що, по правді, не є найпершим пріоритетом для воюючої країни, буду відвертим.

Тим не менш, патрульна поліція не буде залишатись осторонь цієї проблеми і буде жорстко реагувати на такі зухвалі прояви неповаги до суспільства під час війни. Ми вже присікли збори таких «любителів» в декількох місцях. Будемо пильнувати ще. Будете бачити — повідомляйте.

Порядок у місті, як і перемога, залежить від кожного з нас!