Столичний ТЦК розповів про провокацію із мікроавтобусом з наліпками «військові адвокати»

У військкоматі повідомили, що отримали згодом інформацію про замінування мікроавтобуса.

Київський міський військкомат відреагував на події біля Голосіївського районного ТЦК та СП, де фігурував мікроавтобус з наліпками «військові адвокати».

За інформацією ТЦК Києва, 28 березня зранку до Голосіївського військкомату під’їхав мікроавтобус і порушуючи правила дорожнього руху заблокував проїжджу частину.

«Всередині автомобіля була особа яка почала знімати будівлю, транспортні засоби військовослужбовців та інші військові об’єкти Голосіївського районного ТЦК та СП. Військовослужбовці попросили водія припинити відеозйомку та не перешкоджати руху транспортних засобів. Згодом посадовими особами РТЦК отримана інформація про мінування транспортного засобу», – розповіли в ТЦК.

У військкоматі зіслалися на те, що мережею ширяться повідомлення про використання подібних транспортних засобів для зриву мобілізаційних заходів. Тому ТЦК викликав поліцію і вжив «безпекові заходи».

«Згодом до місця інциденту почали прибувати інші особи, які також розпочали вести незаконну відеозйомку з одночасним поширенням в мережі інтернет шляхом онлайн-трансляції», – додали у військкоматі.

ТЦК нагадало, що відповідно до законодавства, зйомку військових об’єктів та військовослужбовців проводити заборонено. При цьому журналісти, які мають редакційне посвідчення та редакційне завдання на проведення зйомок за участі військовослужбовців, повинні отримати акредитацію Міноборони, зробити запит на здійснення зйомок, отримати дозвіл та під час роботи дотримуватися вимог наказу головнокомандувача ЗСУ.

«Особи, які вели зйомку, не були представниками ЗМІ. Їх декілька разів просили припинити зйомки військового об’єкту та військовослужбовців, які його охороняють. Оскільки особа свідомо ігнорувала законні вимоги військовослужбовців взводу охорони і не виконала прохання припинити зйомку, по відношенню до неї були змушені застосувати заходи примусу. За даним фактом командування територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначило службову перевірку», – додали в ТЦК Києва. // LB.ua